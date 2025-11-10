La Catedral Basílica de Salta presentó su nuevo horario de apertura

La Municipalidad, junto a vecinos del barrio San Carlos, constataron la presencia de un sector utilizado de manera indebida para el arrojo de escombros, cubiertas y residuos. Estas malas prácticas pueden generar obstrucciones e inundaciones.
La Catedral de Salta informa que, debido al aumento considerable de peregrinos y turistas que la visitan y demandan un horario más extenso, éste se modifica a partir de la fecha:
Lunes a viernes: 6.30 a 13.30 y 16.30 a 21 hs.
Sábados: 7.30 a 13.30 y 16.30 a 21 hs.
Domingos: 7.30 a 13.15 y 17.30 a 21.30 hs.
Feriados: 7.30 a 13 y 18 a 21 hs.
