La Catedral Basílica de Salta presentó su nuevo horario de apertura

La Catedral de Salta informa que, debido al aumento considerable de peregrinos y turistas que la visitan y demandan un horario más extenso, éste se modifica a partir de la fecha:

Lunes a viernes: 6.30 a 13.30 y 16.30 a 21 hs.

Sábados: 7.30 a 13.30 y 16.30 a 21 hs.

Domingos: 7.30 a 13.15 y 17.30 a 21.30 hs.

Feriados: 7.30 a 13 y 18 a 21 hs.