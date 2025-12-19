La Municipalidad avanza con los frentes de obra en la ciudad

La Municipalidad de Salta a través del área de Obras Públicas, avanza con el Plan de Recuperación de Calles en la ciudad, con diversos frentes de obra.

En tanto, personal municipal trabajó ayer en zona sudeste, en Av. Discépolo y A. Vargas, donde se hormigonaron 154 m2.

Con esto se busca mejorar la circulación vehicular, aumentar la durabilidad de la calzada y optimizar las condiciones de seguridad para peatones y conductores.

La obra consistió en el reemplazo del pavimento deteriorado por losas de hormigón, un material de alta resistencia que permite una mayor vida útil de la calzada.

Esta intervención no solo mejora la transitabilidad y la seguridad vial, sino que también contribuye a una circulación más ordenada.