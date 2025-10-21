El Gobierno promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario

Ambas habían sido ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su puesta en marcha quedó en suspenso dado que el Ejecutivo le solicita al Legislativo que defina de dónde saldrán las partidas para financiar dichos gastos y las incluya en el Presupuesto.

El Gobierno promulgó este martes las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre, tras rechazar los vetos del presidente Javier Milei. Sin embargo, su aplicación quedó en suspenso dado que, al igual que ocurrió con la norma de Emergencia en Discapacidad, el Ejecutivo le solicita al Legislativo que defina de dónde saldrán las partidas para financiar los gastos y las incluya en el Presupuesto.

Así, a través de los decretos 759 y 760, publicados en el Boletín Oficial, Milei promulgó las leyes 27.795 (Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente) y 27.796 (Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud).

Sin embargo, en los considerandos de ambas normas sostuvo que "quedarán suspendidas en su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento e incluya en el presupuesto nacional las partidas que permitan afrontar las erogaciones que su implementación requiere".