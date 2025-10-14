Daddy Yankee estuvo en el entrenamiento de la Selección argentina

Habitualmente, los campeones del Mundo organizan un partido distendido para entretenerse en la noche previa a los partidos, del que hasta es parte el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aunque esta vez se dio la sorprendente compañía del reggaetonero de 49 años.

En el entrenamiento de la Selección argentina previo al último duelo de la actual fecha FIFA ante Puerto Rico, el combinado argentino tuvo la especial visita del cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

El seleccionado argentino se enfrentará con Puerto Rico el próximo martes, en Miami, como parte de la preparación previa al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, a partir de las 21:00 (horario argentino).

Los “picaditos” entre los jugadores de la Selección absoluta en la noche anterior a algún encuentro ya son una tradición que se respeta en cualquier fecha FIFA.

En los mismos, los jugadores se dividen en dos equipos y se divierten, incluso con la participación del “Chiqui” Tapia, aunque en la práctica de hoy tuvieron la particular visita de Daddy Yankee.

El cantante, que cuenta con más de 30 años de trayectoria en el género tropical, se acercó al predio en el que entrena el seleccionado en Miami y, aunque no fue parte del partido, conversó con los jugadores y el presidente del fútbol argentino.

Quien público la situación en las redes sociales fue el propio mandamás del fútbol nacional, habitual usuario de X, que compartió algunas fotos de la noche, acompañadas de la frase: “La sana costumbre: picón con la banda y un invitado de lujo, Daddy Yankee”.