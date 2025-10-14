Argentina enfrenta a Puerto Rico en el cierre de la gira

La Albiceleste jugará su segundo partido en la fecha FIFA ante el seleccionado centroamericano, un rival con el que jamás coincidió.

La Selección argentina enfrentará a Puerto Rico este martes desde las 21:00 en el cierre de la fecha FIFA. Tras ganarle a Venezuela por 1-0, la Albiceleste jugará ante los boricuas, un rival con el que nunca coincidió, en un partido que originalmente se iba a disputar en Chicago, pero que finalmente se trasladó al Chase Stadium, hogar del Inter Miami.

Si bien la presencia de Lionel Messi no fue confirmada por Lionel Scaloni, el astro argentino se reincorporó a los entrenamientos tras jugar el fin de semana con su club y sumará minutos con la Selección. Lo que resta conocerse es si lo hará de entrada -muy probablemente- o comenzará en el banco de suplentes.

En este segundo partido, Scaloni tiene previsto darle rodaje a los futbolistas nuevos, que pelean por un lugar en la lista del Mundial 2026, por esa razón, uno de los que se perfila como titular es el delantero de Palmeiras, José “Flaco” López.

El equipo boricua ya no tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026, tras quedar eliminado en la fase previa de las Eliminatorias Concacaf ante Surinam y El Salvador en junio.

Desde entonces, no volvió a jugar y ocupa el puesto 155 del ranking FIFA, por debajo de selecciones como Fiji y Yemen.

Argentina vs. Puerto Rico, por un amistoso internacional: hora, TV y estadio

Hora: 21.00

TV: TyC Sports

Estadio: Chase Stadium (Miami).