Las ventas en comercios minoristas cayeron 4,2% en septiembre

Así surge del último informe de CAME. El retroceso se produjo en un escenario de menor poder adquisitivo, endeudamiento de los hogares y cautela de los consumidores.

En un contexto de menor poder adquisitivo y un consumo cauteloso, las ventas minoristas pymes retrocedieron 4,2% en septiembre respecto del mismo mes de 2024 y cayeron 2% en comparación con agosto, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En lo que va del año, acumularon un crecimiento de 5% interanual, impulsado por los resultados de los primeros meses.

“Septiembre cerró con un retroceso generalizado en las ventas minoristas pymes, reflejando la fragilidad del consumo interno y el impacto de la incertidumbre económica y política”, señaló el informe.

El retroceso mensual de 2% se produjo en un escenario de menor poder adquisitivo, endeudamiento de los hogares y cautela de consumo, de acuerdo con la entidad empresaria.

Con relación a agosto, solo el rubro perfumería registró un incremento de 1,4% y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción se mantuvo sin variaciones. El resto presentó caídas de distinta magnitud.