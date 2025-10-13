Otro golpe para River, perdió 1-0 con Sarmiento

El Millonario jugó mal en el Monumental y sufrió su cuarta derrota consecutiva en el campeonato. Además, no logró meterse en los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, aunque se mantiene en la zona de repechaje.

River sufrió un nuevo golpe en el torneo Clausura 2025 y perdió 1-0 con Sarmiento de Junín en el estadio Monumental con un gol de Iván Morales. De esta manera, el Millonario sufrió su cuarta caída consecutiva en el campeonato, no se acercó a los primeros puestos de la zona B y no logró meterse en los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026.

El Millonario busca un triunfo para acercarse a la punta del campeonato y meterse en los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, mientras que Sarmiento pretende dar el golpe y despegar de las últimas posiciones y sumar puntos en los promedios.

Con la derrota con Sarmiento, el Millonario acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clausura, ya que perdió con Atlético Tucumán (0-2), Deportivo Riestra (1-2), Rosario Central (1-2) y Sarmiento (0-1), aunque venció 1-0 a Racing por la Copa Argentina y clasificó a las semifinales. Ahora, se ubica en la quinta posición con 18 puntos, mientras que se mantiene en el puesto de repechaje a la próxima Copa Libertadores, ya que en la tabla anual se sitúa tercero con 49 unidades.

En tal sentido, River visitará a Talleres el sábado a las 22:15 por la próxima fecha y buscará recuperarse.

En tanto, Sarmiento se ubica en la octava posición del campeonato con 15 puntos y ahora recibirá a Vélez el domingo a las 15.