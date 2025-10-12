Caso Vicente Cordeyro: falleció de asfixia por ahorcamiento

Este día domingo se llevó a cabo la autopsia y se determinó la causa de la muerte del reconocido ex comisario de la ciudad de Salta

Este domingo se realizó la autopsia al cuerpo de Vicente Osvaldo Cordeyro, hallado sin vida en la localidad de San Lorenzo. En este procedimiento se contó con la participación de un perito designado por la familia.

El resultado preliminar indicó que el deceso se produjo por asfixia por ahorcamiento, según informó el fiscal penal Gabriel González, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP). Además de la causa de muerte, el informe médico-legal reveló la presencia de lesiones superficiales causadas por contacto con fuego. Por este motivo, se ordenaron estudios complementarios para ampliar la información y determinar si esas lesiones ocurrieron antes o después del fallecimiento.

La autopsia fue practicada en el Servicio de Tanatología Forense del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y estuvo supervisada por un equipo interdisciplinario conformado por el fiscal González, el Coordinador de Fiscales Pablo Rivero, y profesionales de distintas áreas técnicas del CIF y la UGAP.

La investigación se lleva adelante bajo el protocolo previsto por la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso cuando inicialmente puede parecer un suicidio o un accidente. Este enfoque obliga a aplicar procedimientos específicos desde el inicio de la causa hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito. Desde la Fiscalía remarcaron que las tareas investigativas continúan activas, y que se trabaja en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis de los elementos encontrados en el lugar del hecho para esclarecer completamente lo ocurrido con Cordeyro.