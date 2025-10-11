Quiso robar un medidor de luz y terminó detenido

El hecho fue detectado esta madrugada tras un patrullaje preventivo en calle Ricardo Levene. Se secuestraron los elementos sustraídos y otros de interés para la causa. Intervino la Fiscalía Penal 4 y el Juzgado de Garantías 6

Policías de Subcomisaría El Sol, detuvieron a un sujeto por sustraer elementos del medidor de luz de una vivienda. El hecho fue detectado esta madrugada tras un patrullaje preventivo en calle Ricardo Levene en villa Juanita cuando el hombre intentaba darse a la fuga.

En ese contexto, se secuestraron dos llaves térmicas con cable y elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal 4 y Juzgado de Garantías 6.