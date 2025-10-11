Caso Cordeyro: el comisario se encontraba solo en su auto

Tras intensivas tareas de búsqueda, durante la mañana de este sábado, fue encontrado sin vida. Se dispuso el trabajo de rigor en el lugar y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF.

Los fiscales penales Ramiro Ramos Ossorio, Gabriel González y Pablo Rivero, intervienen tras el hallazgo sin vida de Vicente Osvaldo Cordeyro, de 64 años, quien había sido reportado como desaparecido, el pasado jueves en horas de la tarde por su familia.

Tras intensivas tareas de búsqueda desplegadas en el municipio de San Lorenzo, donde se encontró su automóvil, fue localizado sin vida durante la mañana de este sábado en la zona conocida como Cerro Elefante, sin signos evidentes de violencia.

Los Fiscales se trasladaron hacia el lugar, una zona de difícil acceso, donde trabaja personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realizando las tareas de rigor y se dispuso que el cuerpo sea trasladado vía aérea, al Servicio de Tanatología Forense del CIF vía aérea, donde tras una reunión interdisciplinaria, se realizará la autopsia.

En rueda de prensa, los fiscales González, Ramos Ossorio y Rivero, explicaron que en un principio, la búsqueda se desarrollaba en distintos puntos de la ciudad y que del análisis de las cámaras de videovigilancia públicas y privadas, se pudo determinar que Cordeyro se desplazó por sus propios medios hacia la localidad de San Lorenzo.

Ramos Ossorio precisó que de las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911, se determinó que en horas de la mañana, se desplazó hacia la zona centro de la ciudad, cuando trasladó a un familiar a la zona de avenida Belgrano y Balcarce. Luego se desplazó hacia San Lorenzo y una vez allí, pasadas las 8 del jueves, deja estacionado su vehículo en una zona próxima a la iglesia de esa localidad.

En el avance investigativo, del aporte de cámaras privadas de la zona, se pudo visualizar cuando Cordeyro, asciende caminando, solo, hacia la senda de la cola del cerro Elefante, donde luego fue encontrado su cuerpo.

Aclaró que también, se corroboró a través de las imágenes, que el vehículo no fue seguido por otro vehículo y que luego camina en soledad hacia el acceso al cerro Elefante.

Con todos estos indicios, que incluyen testimonios obtenidos, se concentró la búsqueda en la zona, hasta que durante la mañana de este sábado, se localizó el cuerpo.

Al finalizar, aseguraron que es prematuro hablar de una causa de muerte y que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido.

Se aplicó el protocolo conforme a la Resolución 1284/21 de la Procuración General, que establece la presunción de homicidio doloso ante toda muerte violenta, incluso si inicialmente aparenta ser un suicidio o accidente. Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la investigación hasta tanto se descarte razonadamente la comisión de un delito.