Ruta 9/34: la obra avanza con mayor impulso tras el reclamo de Sáenz frente a Casa Rosada

El gobernador Gustavo Sáenz verificó esta tarde el avance de la obra sobre la Ruta nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, que a partir de hoy tomó mayor impulso luego del reclamo del mandatario frente a Casa Rosada por la reactivación de la obra pública.

Si bien el reinicio de esta obra fue anunciado en mayo de 2025, hasta el momento el avance había sido lento y prácticamente nulo. Por este motivo el Gobernador intensificó sus gestiones ante el Gobierno nacional con un reclamo el lunes pasado por la falta de respuestas ante las obras necesarias y comprometidas para la provincia.

“Cuando los salteños nos comprometemos, cumplimos. Yo di mi palabra que iba a reclamar frente a Casa Rosada por esta obra y así lo hice; ahora el Gobierno nacional está cumpliendo con su parte y se pudieron reactivar los trabajos en esta ruta tan querida, tan soñada y tan esperada”, afirmó el Gobernador.