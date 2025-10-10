Un informe reveló que el malestar psicológico afecta al 35% de los argentinos

Investigadores de la UBA advirtieron que gran parte de la población sufre de ansiedad, insomnio y agotamiento emocional. En qué casos se recomienda acudir a un profesional de la salud mental.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, se dio a conocer un estudio realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que reveló que el 35% de la población argentina experimenta algún nivel de malestar psicológico.

La investigación, que abarcó a más de 24.000 participantes en todo el país, muestra una alta prevalencia de síntomas como ansiedad, insomnio, irritabilidad, agotamiento emocional y desánimo persistente. Además, cerca del 9% de los adultos presenta signos que indican un riesgo de desarrollar un trastorno mental.

Desde 2019, el OPSA ha llevado a cabo 24 estudios nacionales con una metodología basada en muestreos representativos por región geográfica, edad y nivel socioeconómico.

Los datos más recientes indican que la prevalencia de malestar psicológico es mayor en mujeres, en jóvenes y en personas con menos recursos económicos o sociales. En particular, los centros urbanos más grandes, como el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las capitales provinciales, registran los niveles más altos de malestar, aunque también se observa una creciente preocupación en regiones como el NOA y el NEA, donde existen importantes desigualdades en el acceso a los servicios de salud mental.

El informe también subraya un aumento en la búsqueda de ayuda psicológica desde la pandemia. Aproximadamente uno de cada cuatro adultos ha consultado alguna vez a un profesional de la salud mental, mientras que el 14% mantiene actualmente un tratamiento psicológico o psiquiátrico activo. Este cambio refleja una mayor visibilidad y aceptación social de la salud mental, así como una creciente conciencia sobre la importancia de la atención profesional en estos temas.

El estudio también identifica los factores que contribuyen al malestar psicológico, como las alteraciones en el sueño, la ansiedad y el agotamiento emocional. El equipo de investigación recomienda que las personas que experimentan malestar subjetivo persistente, como angustia o tristeza prolongadas, o que enfrentan interferencias en su vida cotidiana (trabajo, estudios o relaciones personales), consulten a un profesional de salud mental. La atención temprana es clave para mejorar el pronóstico de los trastornos psicológicos.

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos en el estudio fueron validados internacionalmente, como el SCL-27, el OASIS, el ODSID-2 y la RASS, complementados con entrevistas clínicas breves. Estos instrumentos permiten detectar y evaluar diferentes niveles de malestar psicológico, así como el riesgo suicida.