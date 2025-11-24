Los médicos que atendieron a la menor dieron aviso a las autoridades y se abrió una causa para investigar a su madre.
Alerta por sífilis: Los casos alcanzan cifras récord en la Argentina
Esta enfermedad de transmisión sexual llegó a su máximo histórico en el país y los contagios crecen más del 20% en adolescentes. Especialistas advierten por qué se acelera la tendencia y recuerdan la única forma efectiva de prevención.SociedadHace 3 horasPrensa
La información sobre la importancia del preservativo abunda; las campañas son cada vez más insistentes y se ven no solo en las redes, sino también en la televisión. Sin embargo, se desestima el uso del preservativo y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual están en un máximo histórico.
Según el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 782, se registró un aumento de más del 20% en los contagios de sífilis en adolescentes y en las primeras 44 semanas de este año se observó un gran incremento, mayormente registrado en Córdoba y San Luis.
De acuerdo con el último registro del Ministerio de Salud, la sífilis llegó a un máximo histórico en lo que va del año. En menos de un año, la Argentina igualó el total anual del período previo (2024).
El mayor nivel reportado corresponde a adolescentes, el 76% de los casos se concentra en personas de 15 a 30 años. En los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años, la tasa es considerablemente mayor destacando el contagio en mujeres jóvenes.
Tucumán: Murió la nena de 7 años baleada mientras jugaba en el patio de su casa
La muerte de Zoe Robledo fue confirmada por su madre luego de que se lo comunicaran autoridades del Hospital de Niños provincial. Hasta el momento hay dos sospechosos detenidos: un joven de 19 años y un menor de 16.