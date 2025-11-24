Alerta por sífilis: Los casos alcanzan cifras récord en la Argentina

La información sobre la importancia del preservativo abunda; las campañas son cada vez más insistentes y se ven no solo en las redes, sino también en la televisión. Sin embargo, se desestima el uso del preservativo y las enfermedades e infecciones de transmisión sexual están en un máximo histórico.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional N.º 782, se registró un aumento de más del 20% en los contagios de sífilis en adolescentes y en las primeras 44 semanas de este año se observó un gran incremento, mayormente registrado en Córdoba y San Luis.

De acuerdo con el último registro del Ministerio de Salud, la sífilis llegó a un máximo histórico en lo que va del año. En menos de un año, la Argentina igualó el total anual del período previo (2024).

El mayor nivel reportado corresponde a adolescentes, el 76% de los casos se concentra en personas de 15 a 30 años. En los grupos de 20 a 24 y de 25 a 29 años, la tasa es considerablemente mayor destacando el contagio en mujeres jóvenes.