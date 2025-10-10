Con promos especiales, se prepara el ‘Patio de las Empanadas’ este fin de semana largo

Desde hoy, vecinos y turistas disfrutarán de descuentos y promociones en los locales ubicados en Esteco 299. Incluirán empanadas, humitas, tamales y otros platos regionales. Además, el postre va de regalo.

En el marco del Día de la Diversidad Cultural, y por el feriado nacional la Municipalidad a través del mercado San Miguel invita a los vecinos a visitar y a aprovechar las promos del mercadito “Patio de las Empanadas”.

Los locales ubicados en Esteco 299 tendrán promos para aprovechar con familias y amigos durante este viernes, sábado y domingo.

El local 7 de “Los Gauchitos” ofrece postre de regalo para quien comente esta publicación, sumando las siguientes promociones:

PROMO 1: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de litro a $12.000.

PROMO 2: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de litro y medio o un porrón de cerveza a $14.000.

PROMO 3: Una docena de empanadas (carne o pollo) más una pizza más una gaseosa de litro (primera marca) a $20.000.

Por su parte el local 1 “Elenita” ofrecerá este fin de semana los siguientes precios a turistas y salteños:

PROMO 1: cuatro (4) humitas más una gaseosa de litro (primera marca) a $20.000.

PROMO 2: seis (6) tamales salteños más una gaseosa (primera marca) a $24.000.

En el local 2 del predio, “menú Nahuel” ofrece estos precios:

PROMO 1: una docena de empanadas (carne o pollo) más una gaseosa (primera marca) de un litro a $14.000.

PROMO 2: Carne al horno para dos personas, con papas doradas, arroz o ensalada $15.000.

El local 5 “Flores de Valkiria” se suma al fin de semana largo con estas promociones:

PROMO 1 : Una docena de empanadas (carne, pollo, queso o jamón y queso), más una gaseosa (primera marca) de litro y medio a $12.000.

PROMO GRANDE: una docena de empanadas (carne, pollo, queso o jamón y queso), más una pizza muzzarella, más una gaseosa (primera marca) de litro y medio a solo $20.000.

El local número 4 de “María Castillo” tendrá las humitas salteñas a $5.000 cada una y los tamales a $4.000 la unidad.

De esta manera los locales buscan con estas promociones aumentar las ventas e incentivar el consumo ofreciendo un valor adicional, que implica el disfrutar de uno de los lugares turísticos más destacados y clásicos de la gastronomía salteña.