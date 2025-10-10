Hoy el IPS permanecerá cerrado por el feriado

Hoy el Instituto Provincial de la Salud de Salta permanecerá cerrado, a excepción de la Farmacia de Av. Belgrano 944, que atenderá solo urgencia de 9 a 14 horas. Habrá auditoría médica online de 8 a 18 horas.

Ante cualquier urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el centro operativo que funciona las 24 horas del día los 365 días del año a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144 o 4323115

Por consultas sobre Credencial Digital los afiliados se pueden comunicar mediante mensaje de WhatsApp al 3874060106.