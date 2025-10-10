Continúa la búsqueda de Vicente Cordeyro
Están buscando intensamente al exdirector de investigaciones, Vicente Cordeyro, pero hasta el momento, no han podido dar con él.
Según contó el periodista Oscar Correa en su cuenta de X, buscaron el rastro de su vehículo por las cámaras de seguridad. “Se diagramó un operativo especial, sin resultado hasta el momento” detalló.
Cordeyro dejó a su hija en el Colegio del Jesús a bordo de un Volkswagen Suran y debía retirarla en horas del mediodía, pero nunca llegó. El automóvil habría aparecido en San Lorenzo.
Si lo viste comunicate al 911 o al 3874479699 o al 3873116552.