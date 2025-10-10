Controlaron el incendio de pastizales en el Cerro Elefante

Trabajaron en el sofocamiento Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios con distintos recursos operativos. Los trabajos se focalizaron en el sector oeste del Cerro Elefante.

La Secretaría de Seguridad, por medio de la Policía de la Provincia, informó que, se procedió a la sofocación de un incendio de pastizales, que afectó un amplio sector de la ladera oeste del Cerro Elefante, ubicado en el municipio de San Lorenzo.

Fue un trabajo conjunto con personal de Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios de San Lorenzo y personal policial. Controlaron los focos ígneos, que fueron extinguidos y se realizaron trabajos de enfriamiento en los sectores afectados en zona de serranías alejado del sector urbano.

La alerta ingresó por un reporte ciudadano a personal de la dependencia policial con jurisdicción en la zona.

