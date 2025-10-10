Operativo de tránsito por los festejos del 35º aniversario de la Policía Infantil
La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad prepara un operativo especial por la celebración del 35º aniversario de la Policía Infantil.
Hoy habrá diferentes cortes en la zona del Monumento a Güemes a partir de las 7 de la mañana. Se llevará a cabo un acto y un desfile.
Los cortes serán los siguientes:
Del Milagro y Linares
Del Milagro y República de Israel
Del Milagro y José Félix Uriburu
Del Milagro y Manuel Solá
Paseo Güemes y Del Milagro
Uriburu y Av. Bicentenario
República de Israel y Av. Bicentenario
San Lorenzo y Av. Bicentenario
Francisco Gurruchaga y Apolinario Saravia
Indalecio Gómez y Av. Bicentenario
Se solicita a la comunidad seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas hasta el final de la ceremonia.