Operativo de tránsito por los festejos del 35º aniversario de la Policía Infantil

Hoy habrá diferentes cortes en la zona del Monumento a Güemes a partir de las 7 de la mañana. Se llevará a cabo un acto y un desfile. Se solicita seguir las indicaciones del personal uniformado.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad prepara un operativo especial por la celebración del 35º aniversario de la Policía Infantil.

Los cortes serán los siguientes:

Del Milagro y Linares

Del Milagro y República de Israel

Del Milagro y José Félix Uriburu

Del Milagro y Manuel Solá

Paseo Güemes y Del Milagro

Uriburu y Av. Bicentenario

República de Israel y Av. Bicentenario

San Lorenzo y Av. Bicentenario

Francisco Gurruchaga y Apolinario Saravia

Indalecio Gómez y Av. Bicentenario

Se solicita a la comunidad seguir las indicaciones del personal uniformado y tomar vías alternativas hasta el final de la ceremonia.