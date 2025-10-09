Se viene la primera edición de “Random Dance K-Pop”

La Agencia de Cultura de la Municipalidad de Salta acompaña e invita a la comunidad a disfrutar de la primera edición de “Random Dance K-Pop”, una jornada única que celebrará el baile, la música y la energía de este género. Es organizado por B1A Studio y dirigido por Flores Julián Enrique.

El encuentro tendrá lugar este domingo 12 de octubre, de 17 a 21 horas, en el Teatro Municipal (Av. Paraguay 1240), con entrada libre y gratuita.

El Random Dance es una dinámica muy popular dentro del fandom: se reproducen fragmentos al azar de canciones icónicas del K-Pop y los participantes deben reconocerlas al instante y ejecutar la coreografía correspondiente. Una experiencia que pone a prueba la memoria, las destrezas y, sobre todo, la pasión por la música coreana.

El evento invita a bailarines, fanáticos y curiosos a compartir una tarde llena de K-pop en comunidad, con los mejores hits de grupos como BTS, BLACKPINK, Stray Kids, NewJeans, Seventeen, ITZY, (G)I-DLE, ATEEZ, entre otros.

Además, la jornada contará con sorteos, premios y un sector de stands con merchandising y productos temáticos, pensados especialmente para los fanáticos.