Abre en Salta el primer Centro de Simulación Médica Integral del norte argentino

Salta contará desde el 14 de octubre con Metanoia Smx – Centro de Simulación Médica Integral, el primero de su tipo en el norte argentino. El espacio propone una nueva manera de formar profesionales de la salud, mediante la práctica de procedimientos clínicos y quirúrgicos en un entorno seguro, con tecnología de simulación avanzada y acompañamiento de expertos.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, visitó las instalaciones y destacó que, “este es un proyecto en el que venimos trabajando de manera articulada entre el sector público y el privado. El Colegio Médico de Salta también ha hecho un valioso aporte. Cada uno ha puesto su granito de arena para transformar el rumbo de la medicina actual hacia la medicina del futuro”.

La iniciativa es impulsada por el Colegio de Médicos de Salta, en convenio con la empresa SUDES S.A.S., y tiene como objetivo brindar herramientas modernas para que los profesionales de la salud, en cualquier etapa de su carrera, puedan desarrollar habilidades técnicas de forma segura y con validación académica.