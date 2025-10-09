El Móvil de Castración recorrerá San Silvestre, Juanita, Mosconi, El Pilar y el Legado Güemes

El operativo, a cargo de Bienestar Animal, se realizará del lunes 13 de octubre al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben pedirse vía Whatsapp. Se solicita respetar las condiciones pre-quirúrgicas para prevenir riesgos.

La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 13 de octubre al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en San Silvestre, Juanita, Mosconi, El Pilar y en el paseo del Legado Güemes.

Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma será el siguiente:

LUNES 13

Barrio San Silvestre Centro Vecinal

Avenida San Martín 3.500

Turnos: 3874452373 y 3874856641

MARTES 14

Villa Juanita

Calle Samuel Quevedo 2.155 y pasaje Pedro Valdivia

Turnos: 3875471382

MIÉRCOLES 15

Barrio Mosconi

Elio Alderete 2.950

Turnos: 3875117912

JUEVES 16

Centro Vecinal Pilar

Mitre 1.875

Turnos: 3875394289

VIERNES 17

Paseo Legado Güemes

Turnos: 3872164080

Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:

+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)

+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva

+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos

+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene

+ Llevar una manta para el postquirúrgico

+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas

+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas

+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador