El Móvil de Castración recorrerá San Silvestre, Juanita, Mosconi, El Pilar y el Legado Güemes
La Municipalidad de Salta continúa desarrollando operativos de castración destinados a animales de compañía en diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá del lunes 13 de octubre al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13 hs. Se instalará en San Silvestre, Juanita, Mosconi, El Pilar y en el paseo del Legado Güemes.
Desde el área de Bienestar Animal se recuerda que los turnos deben solicitarse previamente y el cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma será el siguiente:
LUNES 13
Barrio San Silvestre Centro Vecinal
Avenida San Martín 3.500
Turnos: 3874452373 y 3874856641
MARTES 14
Villa Juanita
Calle Samuel Quevedo 2.155 y pasaje Pedro Valdivia
Turnos: 3875471382
MIÉRCOLES 15
Barrio Mosconi
Elio Alderete 2.950
Turnos: 3875117912
JUEVES 16
Centro Vecinal Pilar
Mitre 1.875
Turnos: 3875394289
VIERNES 17
Paseo Legado Güemes
Turnos: 3872164080
Condiciones pre quirúrgicas a tener en cuenta:
+ Se castra a partir de los 5 meses hasta 8 años (sujeto a criterio veterinario)
+ El animal debe asistir con correa y bozal en caso de ser de raza agresiva
+ Debe estar en ayuno de 12 hs de sólidos y líquidos
+ El animal debe estar en buenas condiciones de higiene
+ Llevar una manta para el postquirúrgico
+ Las hembras no deben estar en celo o preñadas
+ En caso de haber parido se debe esperar 60 días como mínimo en perras y en gatas
+ Los felinos deben ser llevados en un bolso transportador