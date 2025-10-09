Detenido por amenazas con arma blanca en Capital
PolicialesHace 1 hora Por Prensa
El hecho ocurrió ayer al mediodía en la Plazoleta Cuatro Siglos. El procedimiento fue realizado por efectivos de Seguridad Urbana. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Ayer, efectivos de Seguridad Urbana detuvieron a un hombre en el marco de una causa por amenazas con arma blanca y desorden.
El hecho se registró al mediodía en la Plazoleta Cuatro Siglos de la Capital. El sujeto amenazó y agredió verbalmente a un periodista mientras realizaba una entrevista televisiva en la vía pública.
El procedimiento se hizo durante la tarde en calle Manuela G. de Todd, donde el sujeto fue localizado e identificado. Se trataba de un hombre de 21 años con domicilio en Tartagal.
Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 6.