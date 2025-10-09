Los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgencias durante el feriado
Por la proximidad con el feriado del 10 de octubre, todos los organismos dependientes del Ministerio de Salud Pública diagramaron sus servicios a fin de asegurar la cobertura a la población en todas las áreas operativas de la provincia.
Los nosocomios de la capital y del interior funcionarán con su servicio de Emergencias habitual, con guardias. La atención por consultorios externos se retomará el lunes 13.
No obstante a que los hospitales mantendrán los servicios de guardia, se recomienda a la población asistir a los centros del Primer Nivel de Atención ante situaciones que requieran de baja y mediana complejidad.
Emergencia prehospitalaria
El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.
Centro Regional de Hemoterapia
Este organismo permanecerá abierto durante el feriado del viernes 10, en un horario especial, de 7 a 12 horas.
Los voluntarios deben concurrir a Bolívar 687, con documento de identidad y sin estar en ayunas. Se puede solicitar más información llamando al teléfono (0387) 4215020.
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación