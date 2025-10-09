Ejecutan obras de recuperación de espacios verdes en la avenida San Martín

Las tareas contemplan parquización, mejoras y demarcaciones de las caminerías para brindar comodidad y un lugar agradable para el esparcimiento. Los trabajos se desarrollan en las plazas Mariano Moreno y Manuel J. Castilla y en el portal homenaje a la Pachamama.

En el marco del plan de recuperación de espacios verdes, la Municipalidad se encuentra trabajando en los umbrales ubicados en la intersección de las avenidas San Martín y Yrigoyen.

Las obras consisten en reconstrucción y demarcación de las caminerías internas para un mejor desplazamiento peatonal y parquización integral, para brindar entornos saludables y seguros para el esparcimiento de la gente.

Las acciones se están desarrollando más precisamente en: la plaza Mariano Moreno, plaza Manuel J. Castilla y Portal en homenaje a la Pachamama.

Si bien la zona se encuentra correctamente demarcada y señalizada, se solicita a la comunidad en general circular con precaución y respetar los plazos de la obra para evitar daños en la misma.