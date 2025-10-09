El curso de Manipulación de Alimentos se dictará en la zona sudeste

Este lunes 13 y martes 14 en el CIC de Santa Cecilia. Las clases son obligatorias y se debe rendir examen final para la obtención del carnet habilitante. Los asistentes deberán presentar fotocopia del DNI, 2 foto carnet y certificado de buena salud.

La Municipalidad a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad brindará el curso de Manipulación de Alimentos. Será el lunes 13 y martes 14 de octubre a las 17 hs. en Centro Integrador Comunitario (CIC) de Santa Cecilia.

Se recuerda a todos los vecinos que para obtener el carnet nacional, deberán presentar la fotocopia del DNI, 2 foto carnet 4×4 y el certificado de salud, el mismo puede ser descargado a través del siguiente link) https://municipalidadsalta.gob.ar/wp-content/uploads/2023/02/CERTIFICADO-DE-SALUD-UNICO.pdf

Además, asistir a los dos encuentros y rendir el examen final, para obtener el carnet nacional por dos años.

Para más información comunicarse al 3872266201.