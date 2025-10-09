Desde hoy al 12 de octubre se disputará el Abierto de Salta “Martín Miguel de Güemes”, en el marco del Centenario del Salta Polo Club. La competencia, que reúne a profesionales y aficionados, marca el regreso de los grandes eventos deportivos al renovado campo del club.

Desde hoy al domingo 12 de octubre, se jugará el Abierto de Golf de Salta “Martín Miguel de Güemes”, con motivo de los 100 años del Salta Polo Club, una de las instituciones más importantes del norte argentino. El tradicional certamen, que entrega puntos para el World Amateur Golf Ranking (WAGR), representa el regreso de los grandes torneos al club, en el año de su centenario.

A lo largo del año, el club trabajó intensamente para recibir al Tour Profesional de Golf Argentino (TPGA) y a los aficionados con hándicap index hasta 4.3, garantizando un nivel competitivo de excelencia.

Entre las principales figuras que participarán se destacan el salteñol Tommy Cocha, quien viene de competir en el PGA TOUR Américas, y destacados jugadores del TPGA que pelean por los primeros lugares del ranking como César Costilla, Franco Romero, Maxi Godoy, Leandro Marelli, además de reconocidos nombres como Andrés “Pigu” Romero, campeón en 2007, y Nelson Ledesma, actual jugador del Korn Ferry Tour.

Con el apoyo de la Federación de Golf del NOA y de la Asociación Argentina de Golf, el Abierto de Salta busca recuperar una fecha tradicional que no figuraba en el calendario desde 2018.

Desde el Gobierno provincial se continúa fortaleciendo la articulación con clubes y federaciones para impulsar el deporte como motor de integración, crecimiento y promoción turística, generando oportunidades para deportistas locales y proyectando a Salta como destino deportivo de referencia nacional.





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación