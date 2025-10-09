La Feria del Libro continúa con actividades para todas las edades

Hoy la Feria del Libro continúa con una programación diversa que combina talleres, teatro, narración y actividades lúdicas para todas las edades. La jornada comienza a las 9 de la mañana con dos propuestas para los más pequeños: en el Teatro se presentará Alicia en el país de las Maravillas a cargo del Grupo de Teatro La Morisqueta, mientras que en la Sala de Formación se podrá disfrutar de la obra de títeres Chicha y Coquena, del Grupo Florcita de Cardón. Al mismo horario, en el Café Pasaje Zorrilla, se desarrolla la intervención colectiva EscribirNOS, coordinada por María Inés López Barro, con cobertura técnica de Martín Azcárate y producción de Rita Cisneros.

A las 10 horas, los niños y niñas pueden participar de los talleres Historias cantadas, con Josefina Soler y Osvaldo Garrido en el Café Literario, y Microrrelatos Maravillosos en el SUM, con Claudia Karina Aramayo, mientras que en la Sala de Formación se presentará De la Sombra al Éxito de Rodrigo Gastón Manresa. Más tarde, a las 11, habrá talleres para escuelas y público infantil: Cartas para El Viento y El Sol con Jesica Nogale en el Café Literario y Taller de dibujo manga con Nancy Adriana Albero Serrano en la Sala de Formación.

Por la tarde, a las 13 horas, se realizará un almuerzo con editoriales en el Café Literario, seguido de actividades lúdicas y artísticas a cargo de las Juventudes Artistas Salteñas, como la Búsqueda del Tesoro a las 15 horas en el Café Zorilla. A las 16 horas, se desarrollarán mesas de lectura y talleres de literatura, como UNATE en la Sala de Formación y Mitos y Leyendas del Norte Argentino en el Café Zorilla. A las 17 horas, las charlas y conferencias sobre Letras originarias continúan, con la participación de Santusa Iskay, Milagro Domínguez, Festo Chauque y Soledad Morales, destacando la diversidad cultural y lingüística de la región.

La jornada del jueves culmina con música y poesía en el Café Literario: a las 18 horas, Momentos a cargo de Silvia Rubin y Pepe Alfarano, y a las 19 horas, la música en vivo de Julio Acuarela Ulivarri y Jorge González Solá. A las 20 horas, los visitantes podrán disfrutar de la intervención artística Poesía Pué realizada por las Juventudes Artísticas Salteñas, cerrando un día lleno de creatividad, aprendizaje y celebraciones literarias.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

