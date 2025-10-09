La actividad se desarrollará en la Plaza Gurruchaga con propuestas de promoción y prevención para el cuidado integral de la salud familiar.

Hoy de 9 a 12, se llevará a cabo una feria de salud en la Plaza Gurruchaga, ubicada en calle 10 de octubre entre San Luis esquina San Juan, en Villa Chartas.

La iniciativa se enmarca en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama y es organizada por la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública.

En la jornada se ofrecerán actividades orientadas a la promoción y prevención de la salud integral, con especial foco en el bienestar familiar.

Además, se aplicarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunización, y habrá stands informativos sobre métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, nutrición y acceso a derechos.

Hoy se realizará una feria de salud en Villa Chartas.

Entre las prestaciones destacadas se incluyen:

Mamografías (cupos limitados: 30 turnos)

· Presentar DNI

· Mujeres mayores de 40 años sin obra social

· No estar en período de lactancia

· Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía

· Mujeres menores de 40 años solo con antecedentes familiares y pedido médico de ginecólogo

Control ginecológico: PAP (30 turnos)

· Destinado a toda persona con útero

· No estar menstruando

· No haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas

· No usar óvulos ni cremas vaginales 48 horas antes

Colocación de implantes subdérmicos (30 turnos)

· Exclusivo para personas menores de 19 años

Consejería y espacios educativos

· Nutrición

· Salud sexual y reproductiva





Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación