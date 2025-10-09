Avanzan las obras de ampliación del Hospital San Bernardo

El ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona, supervisaron el avance de las obras de ampliación del Hospital San Bernardo junto al gerente general, Pablo Salomón, y el ex referente del área de Salud, Jorge Llaya.

En línea con las políticas impulsadas por el gobernador Gustavo Sáenz, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, recorrió las obras de ampliación del Hospital San Bernardo acompañado por la secretaria de Financiamiento y Planificación Financiera, Liliana Corona.

Durante la visita, las autoridades fueron recibidas por el gerente general del hospital, Pablo Salomón, y el exjefe de servicio y exsecretario de Salud, Jorge Llaya, con quienes dialogaron sobre los avances de una obra considerada estratégica para el sistema sanitario provincial.

“Estamos haciendo la revisión de esta obra importante del Hospital San Bernardo, una obra de 28 millones de dólares que encaramos junto a Fonplata y el Gobierno de la Provincia de Salta. Muy agradecido con el doctor Salomón, el doctor Llaya y la empresa constructora. Con financiamiento internacional, vamos para adelante”, expresó Dib Ashur.



El ministro explicó que los trabajos avanzan en distintas etapas: “Ahora estamos en la parte crítica, en la estructura principal que ya se está alzando, y ya hemos finalizado la parte administrativa. En abril o mayo comenzará la nueva etapa correspondiente al área de esterilización, fundamental para el funcionamiento integral del hospital”, señaló.

Dib Ashur destacó además que el San Bernardo “es un hospital de agudos, el más importante del norte argentino, y está recibiendo la inversión que merece. Es el hospital cabecera de la provincia, referente en trauma y alta complejidad, con nuevos quirófanos, terapia intensiva, terapia intermedia y unidad coronaria”.



Por su parte, el gerente del hospital, Pablo Salomón, remarcó que “estamos próximos a recibir, en el primer cuatrimestre del año, el nuevo servicio de esterilización, que será modelo en la provincia. Por su capacidad, incluso podría brindar servicio de esterilización a otros hospitales del sistema público”.

Finalmente, el exsecretario de Salud, Jorge Llaya, destacó el valor histórico de la obra: “Treinta años luchando por esto que hoy se está concretando. Cuando supe que se harían los quirófanos y la esterilización, y quién estaba a cargo de la obra, sentí la tranquilidad y la certeza de que esta vez sí se iba a cumplir”.

La ampliación del Hospital San Bernardo forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria provincial, orientado a mejorar la atención, ampliar la capacidad operativa y modernizar los servicios médicos de mayor complejidad en Salta.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

