La Municipalidad pinta dársenas exclusivas para personas con discapacidad

La Municipalidad a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial continúa realizando acciones para mejorar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

En esta ocasión, el personal municipal realiza pintadas de nuevas dársenas, pero esta vez exclusivas para personas con discapacidad o que presenten alguna enfermedad que requiera esta medida. Las mismas estarán identificadas con la cartelería correspondiente.

Las tareas se realizan con el fin que puedan estacionar frente a sus hogares, teniendo en cuenta las dificultades que pueden presentar. Se identificará a los vehículos por el número de patentes y estos serán los únicos que podrán estacionarse.

Para solicitar un reservado exclusivo para discapacidad se necesita presentar la siguiente documentación en la Dirección de Legales, ubicada en el CEL de Santa Fe 545:

– Certificado Único de Discapacidad (CUD) y/o constancia médica donde figure que la discapacidad está relacionada con algún trastorno en la motricidad.

– Cédula de identificación vehicular del auto que se quiere afectar al espacio reservado.

– Impuesto automotor (patente) al día.

«Es algo que seguimos llevando adelante con el objetivo de tener una ciudad inclusiva y que responda a las necesidades de todos los vecinos», dijo Matías Assennato, secretario del área.

Cabe destacar que ya se pintaron algunas dársenas y que se lo seguirá haciendo en los próximos días. Se aclara que quienes estacionen en estos lugares serán multados.