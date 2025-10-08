Mañana se realizará una feria de salud en Villa Chartas.

Este jueves 9 de octubre, de 9 a 12, se llevará a cabo una feria de salud en la Plaza Gurruchaga, ubicada en calle 10 de octubre entre San Luis esquina San Juan, en Villa Chartas.

La iniciativa se enmarca en el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama y es organizada por la Subsecretaría de Medicina Social del Ministerio de Salud Pública.

En la jornada se ofrecerán actividades orientadas a la promoción y prevención de la salud integral, con especial foco en el bienestar familiar.

Además, se aplicarán vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Inmunización, y habrá stands informativos sobre métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, nutrición y acceso a derechos.

