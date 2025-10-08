Continúa la intensa lucha contra incendios forestales en el departamento Orán

El Ministerio de Seguridad y Justicia, por medio de la Subsecretaría de Defensa Civil y Bomberos de la Policía, continúa con la intensa lucha contra incendios forestales en el departamento Orán, los dos focos de mayor magnitud se registran en las localidades de Hipólito Yrigoyen y Colonia Santa Rosa desde fines de septiembre.

El subsecretario de Defensa Civil, Ignacio Vilchez, informó que desde Defensa Civil se planifica y coordina a diario el operativo integral de sofocamiento de ambos focos con los distintos organismos intervinientes teniendo en cuenta las condiciones climáticas con altas temperaturas, vientos y escasa humedad.