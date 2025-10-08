El Gobierno informó que la reimpresión de boletas costaría más de $12.000 millones

En Casa Rosada buscarán ante la Cámara Nacional Electoral que se produzca el corrimiento formal y que Karen Reichardt se ubique como segunda postulante. El informe que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, le envió al juez.

El Gobierno afirmó ante la Junta Electoral bonaerense que la reimpresión de boletas para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre costaría más de $12.000.000.000 y que estarían listas en cinco días, en caso de que se aprobara la medida. El ministro del Interior, Lisandro Catalán, informó que tienen los fondos para llevar, de manera eventual, nuevamente adelante el proceso.

En una audiencia clave, LLA busca convencer a la Junta Electoral para que habilite la reimpresión de boletas sin la cara de José Luis Espert, que renunció a la candidatura a diputado por sus vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado, investigado por narcotráfico y que será extraditado a Estados Unidos. Aunque LLA impulsaba a Diego Santilli para encabezar la lista en PBA, la Justicia electoral rechazó esa posibilidad, por lo que quedará al frente de la nómina Karen Reichardt, que originalmente secundaba al economista en la lista de Boleta Única de Papel (BUP).