Javier Milei recibirá al canciller de Israel antes de ver de nuevo a Trump

El presidente Javier Milei tendrá en las próximas semanas una intensa agenda internacional con la que ratificará su posicionamiento geopolítico, al recibir en la Casa Rosada al Canciller de Israel, Gideon Sa’ar, antes de verse nuevamente con Donald Trump en los Estados Unidos.

Durante estas actividades, el mandatario nacional no intentará solamente fortalecer el vínculo de la Argentina con esos dos países, sino también avanzar en algunos de los temas bilaterales que tiene con cada uno.

En primer lugar, el próximo martes por la mañana, llegará a Buenos Aires el ministro de Relaciones Exteriores israelí, acompañado por un grupo de empresarios que buscan invertir en Latinoamérica.

De hecho, en el marco de esta gira, el integrante del gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu viajará primero a Paraguay, donde también tendrá una serie de encuentros con funcionarios de allí.

Durante su visita de dos días, Sa’ar será recibido por Milei en la sede del Gobierno y también por el flamante canciller Pablo Quirno, en el Palacio San Martín.

De gran parte de estas actividades participará también el embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, quien recientemente se reunió con miembros del Israel Economic Forum, para comenzar con los acercamientos.