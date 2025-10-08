El municipio coloca 100 placas en Braille en las paradas de colectivos

Con plástico reciclado y tecnología de impresión 3D, el municipio colocará 100 placas en sistema Braille en distintas paradas de colectivo de la ciudad.

Con plástico reciclado y tecnología de impresión 3D, el municipio colocará 100 placas en sistema Braille en distintas paradas de colectivo de la ciudad.

Esta iniciativa busca mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual y promover el cuidado del ambiente.

Participaron del proyecto Juan (Impresión 3D), Ramiro Ragno (Dir. de Educación Ambiental), Ezequiel y Matías Assennato (Tránsito Municipal).

La iniciativa busca mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad visual y promover el cuidado del ambiente.