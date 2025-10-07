Fred Machado reconoció que financió a Espert para la campaña del 2019

El empresario detenido acusado de tener vínculos con el narcotráfico aseguró que pagó actividades proselitistas, como la visita a la Argentina del asesor norteamericano Dick Morris. También admitió el pago de USD 200 mil para una asesoría.

El empresario argentino Federico Machado, conocido popularmente como “Fred”, habló por primera vez desde que estalló el escándalo que derivó en la declinación de la candidatura de José Luis Espert en la provincia.

El ejecutivo, que se encuentra bajo prisión domiciliaria en la Argentina a la espera de que se resuelva un pedido de extradición a los Estados Unidos, donde está acusado de narcotráfico, reconoció en declaraciones al periodista Ignacio Ortelli en radio Rivadavia que asistió económicamente al diputado liberal cuando dio sus primeros pasos en política como candidato presidencial, en las elecciones de 2019.

De acuerdo a su versión, el propio Espert le pidió la ayuda económica. Según recordó, el diputado nacional le dijo: “¿No me podés hacer un aporte monetario que estamos en bolas?“.

Machado admitió además que contrató a Espert para una asesoría en Guatemala por un monto superior a los USD 200 mil. La cifra total del contrato dijo que no la recordaba.

“Yo no me acuerdo la cifra final, era en cuotas, hay un contrato firmado, él (por Espert) lo apostilló y me mandó una copia”, recordó.

Luego de que estallaran sus conflictos judiciales, Espert volvió a contactar en 2021 a Machado y en una reunión cara a cara, el legislador le habría espetado una frase premonitoria: “Por vos me inmolo o a mí me inmolan”. Desde aquel momento no retomaron el contacto, de acuerdo a la versión del empresario.

Noticia en desarrollo