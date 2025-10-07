Caputo se reunió con el secretario del Tesoro y la titular del FMI

El funcionario de Trump publicó un mensaje en sus redes sociales. Dijo que continuarán las conversaciones para definir la asistencia financiera.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, recibió al ministro de Economía, Luis Caputo, y confirmó que siguen las negociaciones para ayuda a la Argentina.

“Un placer darle la bienvenida a Luis Caputo y la delegación argentina a la secretaria del Tesoro”, escribió Bessent en las redes sociales.

En el mensaje, el funcionario de Trump sostuvo: “Durante su estadía aquí en Washington, continuaremos nuestras productivas discusiones sobre las diversas opciones que el Tesoro tiene preparadas para apoyar las firmes políticas de Argentina”.

El encuentro se da días antes de la reunión bilateral de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca. Está prevista para el 14 de este mes.

Caputo también estuvo reunido este lunes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de las negociaciones para definir un paquete de asistencia financiera.

En su cuenta en X, Georgieva destacó la “excelente conversación” con Caputo sobre “las perspectivas de Argentina y sus iniciativas de reforma” y aseguró que trabajan en conjunto para “promover la estabilidad macroeconómica y el crecimiento”. El ministro citó el tuit y agradeció: “Excelente encuentro en verdad Kristalina, ¡muchas gracias!”.

El ministro Caputo llegó el sábado a Estados Unidos acompañado por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

El objetivo es que la comitiva argentina avance las negociaciones con las autoridades del Tesoro para conversar acerca de cómo se ejecutaría la asistencia, que podría incluir el swap de monedas por US$20.000 millones, el crédito stand-by y el rescate de los bonos.

El encuentro se da un clima de alta tensión financiera. El dólar oficial cerró a $1455 en el Banco Nación, los financieros operan alrededor de $1500, mientras que el riesgo país se ubica por encima de los 1000 puntos.