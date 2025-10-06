El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Los ganadores fueron elegidos por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmunitaria periférica.

Los científicos Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi recibieron el Premio Nobel de Medicina 2025 por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica, un avance que permitirá ampliar las investigaciones sobre enfermedades autoinmunes y algunos tipos de cáncer.

Los tres especialistas fueron premiados por descubrir un mecanismo esencial que protege al organismo de enfermedades autoinmunes mediante la regulación del sistema inmunitario.

El reconocimiento a Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi se fundamentó en sus investigaciones sobre las células T reguladoras (Tregs), identificadas como los “guardianes” del sistema inmunológico por su capacidad para evitar ataques indebidos contra el propio organismo.

Los expertos establecieron el papel esencial de estas células en la tolerancia inmunitaria periférica, es decir, el mecanismo que impide reacciones autoinmunitarias fuera del timo.

Las bases del hallazgo se remontan a 1995, cuando Shimon Sakaguchi, profesor de la Universidad de Osaka, demostró que existía una clase específica de linfocitos T capaces de suprimir respuestas inmunitarias perjudiciales.

En ese momento, muchos científicos sostenían que la tolerancia inmunitaria dependía exclusivamente del proceso de eliminación de células autoinmunes en el timo, denominado tolerancia central. Sakaguchi aportó pruebas de una regulación adicional, dependiente de células T especializadas que preservan la integridad de los tejidos.

Según declaró Olle Kämpe, presidente del Comité Nobel, en una conferencia recogida por el Instituto Karolinska: “Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”.

Mary E. Brunkow es doctora en Filosofía por la Universidad de Princeton y ocupa un cargo en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle.

Fred Ramsdell, por su parte, obtuvo su doctorado en la Universidad de California, Los Ángeles, y actúa como asesor científico en Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco.

Mientras que Shimon Sakaguchi es Doctor en Medicina y en Filosofía por la Universidad de Kioto y profesor distinguido en la Universidad de Osaka.