Colapinto largará 16°, con la esperanza de lograr sus primeros puntos con Alpine

El piloto de Alpine había marcado el 18° tiempo y quedó delante de su compañero Pierre Gasly, pero tras la descalificación de los dos Williams, avanzó un par de puestos.

Franco Colapinto largará en el 16° lugar de la grilla este domingo, en la carrera correspondiente al Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Después de haber mejorado posiciones en la FP3, el pilarense volvió a ser más rápido que su compañero Pierre Gasly. Además, la descalificación de Alex Albon y Carlos Sainz, pilotos de Williams, le posibilitó subir dos puesto.

El argentino mejoró su tiempo, achicó la brecha con los punteros y superó a Pierre Gasly. El pilarense, que fue 16°, logró un tiempo de 1:31.047, mientras que el francés alcanzó 1:31.643. Los mejores tiempos de la FP3 fueron para Max Verstappen, Oscar Piastri y George Russell.

Es la cuarta clasificación en la que termina por encima con el peor auto del campeonato. Igualmente, a ninguno de los dos le alcanzó para avanzar a la Q2 y los miembros de la escudería francesa fueron eliminados junto a Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Esteban Ocon.

"Me voy caliente porque teníamos buen auto para pasar. No es que el auto era excelente, pero haciendo un buen esfuerzo podíamos pasar. Lamentablemente no se pudo por mucha gente que estuvo... por cosas que no podemos controlar, que están fuera de nuestro control", lanzó muy enojado Franco Colapinto.