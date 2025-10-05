La selección argentina le ganó 1-0 a Italia

El lateral de Boca metió un tanto maradoneano para que el equipo de Placente supere por 1-0 al conjunto europeo y termine de la mejor manera la fase de grupos Así, espera rival en octavos de final.

La Selección argentina Sub 20 venció por 1-0 a Italia, en el Estadio Elías Figueroa Brander, en la ciudad de Valparaíso, por la tercera fecha del Grupo D del Mundial de Chile y cerró la primera fase con puntaje ideal. Con un golazo de Dylan Gorosito, la Albiceleste, que ya estaba clasificado a los octavos de final, superó a uno de los candidatos al título y continúa por el buen camino en el torneo. Ahora, a esperar el rival: será ante uno de los mejores terceros.

El equipo de Diego Placente se plantó ante uno de los mejores conjuntos europeos y metió un triunfazo, de ésos que te dan confianza necesaria para llegar a lo más alto. Con un 11 titular definidos y figuras que comienzan a aparecer como Alejo Sarco, Maher Carrizo y Dylan Gorosito, la Argentina es uno de los aspirantes a quedarse con la Copa del Mundo de la categoría.

La Albiceleste finalizó en la cima del grupo D con puntaje ideal tras superar a Cuba, en su estreno, por 3-1 y a Australia, 4-1.

De esta manera, deberá esperar que finalice toda la fase de grupos para conocer a su rival, ya que se medirá contra uno de los mejores terceros. Por su parte, Italia terminó en el segundo puesto y se enfrentará a los Estados Unidos, que terminó en la cima de la zona E.