El Gobierno admitió que probablemente Espert tendrá que dar más explicaciones
El vocero presidencial, Manuel Adorni, remarcó que el diputado nacional aclaró su relación con Fred Machado, pero aseguró que “está obligado” a responder si la sociedad tiene más dudas.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió este viernes a la polémica en torno a José Luis Espert y su vínculo con Fred Machado, señalado por la justicia como presunto narcotraficante, y señaló que “las aclaraciones fueron dadas”, con relación al video que publicó el diputado nacional. Sin embargo, aseguró: “Es probable que haya cosas que tenga que seguir explicando”.
“Si sienten que faltan explicaciones, se las tendrán que pedir a José Luis y, por supuesto, está obligado a darlas porque es un funcionario y porque nosotros estamos obligados a ser absolutamente transparentes en todo”, afirmó el funcionario nacional, al ser consultado en conferencia de prensa.
Noticia en desarrollo