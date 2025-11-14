Patricia Bullrich se reúne con Victoria Villarruel en el Senado

La vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantendrán este mediodía un encuentro en el Senado de la Nación, a semanas del recambio legislativo nacional, donde la funcionaria asumirá como legisladora y presidenta del bloque de La Libertad Avanza.

La cumbre se llevará a cabo luego de varias rispideces y cruces discursivos entre ambas, además de la tensión a cielo abierto con el Ejecutivo y el presidente Javier Milei.

“Me llamó el secretario parlamentario. Yo justo tengo que ir a hacer unos trámites. Me dijo que la vice quería hablar conmigo. El viernes al mediodía tengo una reunión con ella”, adelantó Bullrich sobre el encuentro en una entrevista radial.

Ante la consultada sobre si espera cooperación por parte de Villarruel en la nueva etapa del Gobierno, la actual ministra fue clara: “Si uno construye una mayoría, el presidente del Senado tiene que conducir. Prefiero que colabore, que nos haga las cosas más fáciles”.