Colapinto terminó 19° en las prácticas del GP de Singapur

El argentino no logró encontrar el ritmo en la jornada inicial de actividad en el trazado urbano de Marina Bay. Este sábado tendrá una tercera práctica y luego la clasificación.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo una floja actuación este viernes y terminó 19° en las prácticas libres 1 y 2 del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1.

Colapinto tendrá que ajustar detalles y mejorar mucho de cara al sábado, jornada en la que se disputará la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación.

La primera práctica libre terminó con un resultado muy sorpresivo, ya que la primera posición quedó en manos del español Fernando Alonso (Aston Martin), quien registró un tiempo de 1:31,116.

Colapinto, por su parte, finalizó dicha sesión en la decimonovena posición a más de dos segundos de Alonso y solo por delante del tailandés Alexander Albon (Williams), quien no pudo registrar ningún tiempo por problemas en su monoplaza.

En la segunda práctica libre, que contó con dos banderas rojas por los choques del británico George Russell (Mercedes) y el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el ganador fue el australiano y líder del campeonato, Oscar Piastri (McLaren), que mejoró mucho su tiempo con respecto a la primera tanda de entrenamientos y giró en 1:30,714.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la gran sorpresa en dicha sesión, ya que terminó segundo a solo 132 milésimas, mientras que el neerlandés y cuatro veces campeón del mundo, Max Verstappen (Red Bull), quedó tercero.

Alonso, por su parte, volvió a redondear una muy buena actuación para terminar en el cuarto lugar, a menos de 200 milésimas de Piastri.