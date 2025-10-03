River se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina

El Millonario, que venía de ser eliminado de la Copa Libertadores y de perder contra Riestra, derrotó a la Academia en un duelo muy caliente y se metió entre los cuatro mejores. Ahora, enfrentará a Independiente Rivadavia.

River Plate le ganó a Racing Club por 1-0 con gol de Maximiliano Salas en el Gigante de Arroyito de Rosario por los cuartos de final y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina. Tras un polémico arbitraje de Hernán Mastrángelo, el Millonario se enfrentará con Independiente Rivadavia por un lugar en la final.

River Plate se medirá en semifinales con Independiente Rivadavia de Mendoza, y quien se imponga en este cruce se enfrentará en la final contra Belgrano de Córdoba o Argentinos Juniors.