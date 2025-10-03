Javier Milei defendió a Espert tras su polémica defensa

Javier Milei salió en defensa de Espert por los aportes de campaña en 2019 y apuntó al kirchnerismo; el diputado aclaró que fue por servicios personales.
El presidente Javier Milei respaldó públicamente a José Luis Espert en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019, vinculados al empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, Milei sostuvo: “El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin”.

José Luis Espert confirmó el vínculo con Fred Machado

Por su parte, Espert aclaró que no se trató de un pago de Fred Machado directamente, sino de una empresa que contrató sus servicios personales en aquel momento. La Justicia investiga si hubo irregularidades en el financiamiento de aquella campaña electoral.

