Con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en la ciudad, la Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando obras viales.

En esta oportunidad, se realizarán obras para mejorar el tránsito en Av. Arenales, desde Dean Funes hasta Vicente Lopez.

Los trabajos comenzarán el 8 de octubre y tendrán una duración de aproximadamente 15 días. Se busca solucionar problemas de circulación en tres esquinas claves: Pueyrredón, Dean Funes y Vicente López.

Se ejecutarán las siguientes acciones:

– Cambio de circulación: Arenales será de un solo sentido (este a oeste) desde Pueyrredón hasta Dean Funes, en esa intersección habrá una isleta que direccionará el giro a la derecha hacia Anzoátegui de los vehículos que vienen desde el oeste, que también tendrá sentido único.

– Más seguridad: Se reduce la cantidad de maniobras en el cruce de Arenales y Pueyrredón.

– Nuevas isletas: Antes del cruce ferroviario, se colocarán para guiar a los vehículos de forma segura.

– Peatones primero: En Arenales y Vicente López, se estrecharán las esquinas para que los cruces sean más cortos y seguros.

«Buscamos bajar la siniestralidad en estos puntos críticos. Seguimos trabajando de la misma manera y con el mismo objetivo, cuidar a los salteños y mejorar el tránsito en cada punto de la ciudad», dijo Matías Assennato, secretario de Tránsito y Seguridad Vial.