Quedó habilitada la esquina de Tucumán y Buenos Aires

Durante la tarde, dos camionetas protagonizaron un siniestro vial en Ruta 51 a la altura de villa Rebeca. Ambos vehículos quedaron atascados entre sí, generando embotellamientos y demoras en la circulación del lugar.
Recientemente, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad intervino la bocacalle de la esquina de Tucumán y Buenos Aires, por el mal estado en que se encontraba. Esta mañana quedó habilitado al tránsito dicho sector.
La bocacalle estaba deteriorada, con losas agrietadas y con varias reparaciones. El deterioro se debió a filtraciones de agua que tenía el pavimento, provocando que se socave el paquete estructural de esa esquina. Este estado de la calle generaba inseguridad vial para vehículos y peatones, por lo que se decidió intervenir de forma urgente.
Los trabajos de recuperación en la zona incluyeron la colocación de losas nuevas y la reparación de veredas y cordones, entre otras tareas.
Vialidad de Salta construye un tercer tramo del puente Bailey que conecta Los Toldos con Bolivia
El objetivo del organismo provincial es evitar problemáticas que genera la crecida del río Bermejo en el acceso de vehículos del lado boliviano.