ENACOM destinará casi 50.000 tablets al Plan Nacional de Alfabetización

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial, aprueba la ampliación del convenio con el Ministerio de Capital Humano para entregar 49.200 dispositivos y más de 65.000 bolsas ecológicas como parte del programa de conectividad educativa.

El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó la ampliación del convenio con el Ministerio de Capital Humano para la ejecución del “Proyecto Específico Ministerio Capital Humano – Plan Nacional de Alfabetización”, en el marco del Programa Conectividad de Interés Público (CIP). De esta forma facilitarán el acceso a materiales necesarios.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1060/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que establece la asignación de 49.200 tablets de ocho pulgadas y 65.562 bolsas de material ecológico símil friselina termosellado (tipo tote bag), destinadas a acompañar la implementación del plan educativo.

Según el texto oficial, los dispositivos y materiales se encuentran bajo resguardo en el depósito del Correo Argentino en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, y serán distribuidos en el marco de la línea de acción “Escuelas ALFA en red”, que prevé un dispositivo focalizado de acompañamiento y evaluación para instituciones con mayores desafíos en alfabetización.

La medida, firmada por el interventor del ENACOM, Juan Martín Ozores, amplía en 36.800 unidades la dotación de tablets previamente adjudicada en 2024 al Ministerio de Capital Humano, que había recibido 20.000 dispositivos en una primera etapa.