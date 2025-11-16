Esta semana se abren las inscripciones para "Adultos 2000"

El programa Adultos 2000 abre sus inscripciones para que vecinos puedan finalizar sus estudios secundarios. Los interesados podrán anotarse el lunes 17, martes 18 y miércoles 19 de noviembre, en la Escuela de Emprendedores, en Independencia 910, en el horario de 8 a 13. La convocatoria es abierta para personas de 18 años en adelante. Cecilia Cárdenas, titular de la Dirección General de Adultos Mayores indicó que, las personas mayores de 60 años tendrán prioridad para poder inscribirse con tranquilidad.

Si solo se tiene la primaria hecha, se debe presentar fotocopia del DNI (frente y dorso) y un certificado de finalización de estudios primarios. Si posee el secundario incompleto, deberá presentar fotocopia del DNI (frente y dorso) y un certificado analítico parcial, que se puede solicitar en la última institución educativa en la que se cursó. También deben contar con un correo electrónico activo y con espacio para la recepción y confirmación de la inscripción.