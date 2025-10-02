Aerolíneas Argentinas anunció un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país

La línea aérea de bandera informó esta nueva promoción para destinos de cabotaje sin restricción de fechas de viaje.

De cara a la temporada alta de verano, Aerolíneas Argentinas anunció que por tres días los pasajeros podrán acceder a un 20% de descuento en todos los vuelos dentro del país, sin restricciones de fecha de viaje.

El beneficio estará disponible a través de la web oficial, la app de la compañía y en agencias de viaje, y se aplicará sobre las tarifas vigentes al momento de la compra.

La línea aérea de bandera también había lanzado desde el lunes 29 de septiembre hasta el domingo 5 de octubre una promoción para viajar en hasta 6 cuotas sin interés con nuevos bancos:

BBVA: 3 y 6 cuotas

Galicia: 3 y 6 cuotas

Macro: 3 y 6 cuotas (Visa y Mastercard, Amex ya estaba)

Santander: 3 y 6 cuotas

En tanto, hasta el 31 de octubre la financiación disponible es la siguiente:

3, 6, 9 y 12 cuotas sin interés: YOY, BanCo (Banco de Corrientes)

Solo 6 cuotas: Naranja X

3 y 6 cuotas sin interés: BNA, Comafi, Macro (Amex), Cabal (directas y Credicoop), Columbia, Banco Santa Cruz (cartera renta alta), Banco Entre Ríos (cartera renta alta), Banco Santa Fe (cartera renta alta), Banco San Juan (cartera renta alta)

3 cuotas sin interés: Banco Provincia Neuquén (BPN), Banco Santa Cruz (todos los clientes), Banco Entre Ríos (todos los clientes), Banco Santa Fe (todos los clientes), Banco San Juan (todos los clientes).